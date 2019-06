De wereldberoemde schilder Rembrandt van Rijn heeft langer lessen aan de de Universiteit Leiden gevolgd dan werd aangenomen. In het archief van de universiteit is een document gevonden waaruit blijkt dat Rembrandt bijna twee jaar ingeschreven stond bij de letterenfaculteit. Dit was nog niet bekend.

De universiteit maakte het nieuws dinsdag wereldkundig in de Volkskrant.

Het document bewijst dat Rembrandt in februari 1622, toen hij vijftien jaar oud was, zijn inschrijving aan de universiteit herbevestigde.

Het enige bewijs dat tot nu toe bekend was van de inschrijving van Rembrandt aan de universiteit, is zijn eerste aanmelding in mei 1620. Toen schreef rector Reinier de Bondt hem in als student aan de letterenfaculteit.

'Rembrandt wil alleen maar schilderen'

Historici namen tot nu toe, bij gebrek aan meer bewijzen van zijn periode aan de universiteit, aan dat Rembrandt snel weer van de academie verdween. Die lezing werd ook bevestigd door de eerste vermelding van de beroemde schilder in een officiële geschiedschrijving in 1641.

In de Beschrijvinge der Stads Leyden maakte stadschroniqueur en burgemeester J.J. Orlers van het jonge talent en stelde dat Rembrandt alleen maar wilde schilderen en tekenen. Zijn ouders zagen zich daarom genoodzaakt de tiener van school te halen. Een specifieke datum ontbrak echter.

Nieuw document werd onlangs ontdekt in archief

Het nieuwe document uit februari 1622 dook recent op toen twee conservatoren van de universiteitsbibliotheek onderzoek deden naar de carrière van Rembrandt aan de Universiteit Leiden. Zij geloofden naar eigen zeggen hun ogen niet toen zij de oude registratielijst met de naam Rembrandt van Rijn vonden.

De nieuwe vondst kan een verklaring bieden voor de vraag hoe Rembrandt zich al op jonge leeftijd zo enorm kon ontwikkelen als schilder van historische taferelen. "Hoe serieus Rembrandt studeerde, vertellen de historische documenten niet", meldt de universiteit ineen verklaring op haar website. "Wel wordt duidelijk dat zijn tijd aan de Leidse universiteit belangrijker was voor de schilder dan eerst werd aangenomen."

Uit zijn werk blijkt dat de Leidse kunstenaar grote kennis en begrip bezat van de Bijbelse en mythische geschiedenis. Hij deed deze kennis vermoedelijk op tijdens de jaren dat hij colleges volgde aan de letterenfaculteit, waar ook de studie theologie onder viel.

Rembrandt werd groot met zijn historische werken

Rembrandt geldt als een van de grootste schilders van de zeventiende eeuw. Hij werd wereldberoemd met zijn historische werk en zijn portretten.

Na zijn studie aan de universiteit vertrok Rembrandt in 1625 naar Amsterdam, waar hij in de leer ging bij de toonaangevende schilder Pieter Lastman. Nog geen jaar later opende Rembrandt zijn eerste eigen atelier in Leiden.