De derde vrouwelijke hoofdrol in de David Bowie-musical Lazarus is bekend: zangeres Shary-An Nivillac, bekend van het eerste seizoen van The Voice of Holland, gaat de rol van Teenage Girl spelen.

De 27-jarige zangeres, die een hit scoorde met Summer of my Life, weet al sinds januari dat de rol van Teenage Girl naar haar gaat. Hiervoor moest ze een paar keer auditie doen.

"De eerste keer nam ik de verkeerde partituren mee en bij de tweede auditie ging mijn auto stuk, midden op de snelweg", vertelt Nivillac in gesprek met NU.nl. "Toch werd ik daarna weer gebeld: 'Shary-An, we willen je weer zien.' Ik dacht: dit gaan we toch niet menen?"

En dus mag de zangeres in oktober voor het eerst in een musical spelen, en wel in een voorstelling die is geregisseerd door de gerenommeerde Ivo van Hove, die Lazarus samen met Bowie maakte in New York. De zanger overleed in januari 2016, een maand na de première van de musical.

'Kan wel wat structuur gebruiken'

De musical is het door Bowie bedachte vervolg op het boek The Man Who Fell to Earth, dat ook verfilmd werd met de zanger in de hoofdrol. In de Nederlandse versie zullen Bowies liedjes (zowel bekende als nieuwe nummers) in het Engels gezongen worden.

Het zingen is voor Nivillac geen nieuwigheid, acteren daarentegen wel. "Dat is echt iets groots, een once in a lifetime-kans", vindt de zangeres. "Ik heb er wel megaveel zin in. Het wordt een uitdaging om elke dag hetzelfde te doen, die structuur kan ik wel gebruiken in mijn leven, ik ben een wandelend warhoofd."

Eerder werd al bekend dat Gijs Naber de rol gaat spelen van Newton, het personage dat Bowie ook vertolkte in de film. "Toevallig was ik laatst een serie aan het kijken waar hij in speelde", vertelt Nivillac. "Toen dacht ik wel: oké, dit zijn allemaal megagrote acteurs, ik ga het echt van de besten leren."

Dat ze als musicalnieuweling mag samenwerken met Van Hove, vindt ze een enorme eer. "Het is een supergrote regisseur. Ik heb hem nog niet ontmoet, maar van wat ik van mensen om me heen heb gehoord, is hij wel de beste. Ik kijk er enorm naar uit om met hem te werken."

Zangeres heeft favorietenlijstje met muziek Bowie

In september start de cast met repeteren, tot die tijd zal Bowie op repeat staan bij de musicalactrice in wording. "Het was niet zo dat ik Bowie elke dag voor het slapengaan luisterde, maar voordat ik auditie deed, heb ik veel research naar hem gedaan. Inmiddels ken ik veel van zijn muziek en heb ik zelfs een favorietenlijstje. Ik vind het echt een bijzondere man."

Heeft Nivillac naast haar musicalrol nog tijd voor haar eigen carrière? "Zeker, ik ga door met het uitbrengen van mijn eigen muziek, blijf ook lekker spelen en heb nog zoveel plannen en ideeën. Dit is een nieuwe artistieke uitdaging die ik erbij pak en een te gekke ervaring."