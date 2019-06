Om lezers een idee te geven van wat er komende maand allemaal verschijnt in boekenland, vraagt NU.nl aan een aantal kenners welke boeken we niet mogen missen. Zo vertelt Daphne ter Bals over een boek over onweer.

Geschiedenis: Onweer. Een kleine cultuurgeschiedenis 1752-1830, Jan Willem Buisman

Is onlangs verschenen

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Hoe reageren mensen op de gevolgen van natuurgeweld? Van oudsher werden donder en bliksem gezien als Gods strafwerktuigen. Maar de uitvinding van de bliksemafleider door Benjamin Franklin in 1752 bracht hierin verandering. Welke gevolgen hebben de uitvinding en invoering van de bliksemafleider gehad voor de manier waarop men aankeek tegen het onweer in zowel wetenschappelijk, religieus als artistiek opzicht? In Onweer wordt duidelijk gemaakt hoe godsbeeld en natuurbeeld veranderden tegen het einde van de achttiende en aan het begin van de negentiende eeuw; de Verlichting maakte plaats voor de Romantiek. Prachtig uitgevoerd, met talrijke illustraties."

Thriller: De Fluisterman, Alex North

Verschijnt op 13 juni

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "Er zijn maar een paar thrillers die ik zo eng vond dat ik er slapeloze nachten van had, maar De Fluisterman komt in de buurt. Zeker de eerste helft van het boek is angstaanjagend spannend met denkbeeldige vriendjes, stemmen onder het raam en verdwenen kinderen. De tweede helft is veel minder eng, maar je voelt dat het naar een climax toe gaat waarbij alle lijntjes samen gaan komen. Het verhaal gaat over Tom, die pas weduwnaar is en met zijn zoontje verhuist om een nieuwe start te kunnen maken. Wat hij niet weet, is dat in zijn nieuwe woonplaats twintig jaar geleden vijf jongetjes zijn ontvoerd en vermoord door een man die ze 'fluisterman' noemen. Dan verdwijnt er weer een jongetje..."

Kookboek: Brits bakboek, Regula Ysewijn

Is vorige week verschenen

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Regula Ysewijn is een Vlaamse dame die zich gespecialiseerd heeft in de oude Engelse keuken, en dan voornamelijk de bakkeuken. Ze heeft eerder een ander boek geschreven, Pride and pudding, over de geschiedenis van de Britse pudding. Haar nieuwe boek staat vol met zoete en hartige recepten, bijvoorbeeld voor de high tea, de victoria sandwich, hartige taarten en broodjes. Het leuke is dat Regula een multitalent is; ze maakte ook de foto's voor haar boek en deed het ontwerp en de illustraties zelf."

Non-fictie: Hoe gaan we dit uitleggen, Jelmer Mommers

Is onlangs verschenen

Fien van Dorp van Boekhandel Scheltema in Amsterdam tipt het nieuwe boek van Jelmer Mommers, die voor De Correspondent over klimaatverandering en duurzaamheid schrijft. Hoe gaan we dit uitleggen gaat over de opwarming van de aarde en wat wij daar als mensen aan kunnen doen.

Fictie: Kamers antikamers, Niña Weijers

Verschijnt in juni

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "Vijf jaar na haar debuut verschijnt in juni de tweede roman van Niña Weijers. Daar hebben we veel te lang op moeten wachten. Bij Weijers is de samenvatting van het verhaal niet te geven, omdat het altijd over veel meer gaat dan een paar regels plot. Niña Weijers lees je vanwege het experiment dat ze uitvoert: in een realistische setting personages en gebeurtenissen net scheef zetten, net uitvergroten. Kamers antikamers belooft opnieuw een schijnbaar eenvoudig gegeven waar op elke pagina toch iets ongewoons gebeurt."

Kinderboek: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt - gedichten waar je wat aan hebt, Edward van de Vendel

Is afgelopen week verschenen

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Wat doe je als je niet weet wat je moet tekenen? Als je geen lievelingsdier hebt? Als je opa zich steeds minder herinnert? Als je je eigen naam niet mooi vindt? Als je verliefd bent op een jongen, of juist op een meisje? Na het lezen van de vaak grappige en soms gevoelige gedichten in deze bundel weet je precies hoe je het aan moet pakken - of juist niet. De veelbekroonde auteur Edward van de Vendel schreef sprankelende gedichten die meesterlijk werden geïllustreerd door Gouden Penseel-winnaar Martijn van der Linden. Eerder maakten zij samen Stem op de okapi, dat werd bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs."