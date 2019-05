J.K. Rowling, auteur van de populaire Harry Potter-reeks, brengt binnenkort vier nieuwe boeken uit als aanvulling op het universum van de tovenaarsleerling. Op de website van uitgever Pottermore is te lezen dat het om korte e-books zal gaan.

Pottermore omschrijft de boeken zelf als "non-fictie", waarbij lezers terug in de tijd worden genomen om meer te leren over de traditionele folklore en magie die de basis vormden voor de originele Harry Potter-verhalen. De nieuwe boeken hebben lessen op tovenaarsschool Hogwarts als thema.

De eerste twee titels die worden uitgebracht zijn Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts en Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology. Uitgever Pottermore laat weten dat fans deze boeken vanaf 27 juni kunnen aanschaffen.

Op een later tijdstip volgen nog Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy en Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures.

Het is niet de eerste keer dat Rowling kortere boeken uitbrengt als aanvulling op haar zevendelige fantasyreeks. In 2001 verschenen twee fictieve lesboeken van Harry Potter: Fantastic Beasts and Where To Find Them en Quidditch Through the Ages.

De eerstgenoemde titel is inmiddels ook de naam van een nieuwe vijfdelige filmreeks, waar Rowling de scenario's voor schrijft. De derde film moet in 2021 verschijnen.