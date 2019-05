De Amerikaanse cabaretier Louis C.K. is woensdag in Rotterdam voor twee kleinschalige optredens, die dinsdag op het laatste moment werden aangekondigd. De shows in Club Haug zijn inmiddels uitverkocht.

Op de website van Club Haug is te lezen dat Louis C.K. nieuw materiaal uitprobeert, tijdens een programma met een aantal andere komieken. Daarnaast staat er dat het evenement een "telefoonloze ervaring" is. "Het gebruik van mobiele telefoons, slimme horloges, slimme accessoires, camera's of opnameapparatuur is niet toegestaan in de zaal."

Club Haug laat weten dat het delen van materiaal überhaupt niet is toegestaan: "Elk gebruik van de materialen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Louis C.K. is ten strengste verboden en is onderworpen aan alle beschikbare rechtsmiddelen, hetzij in billijkheid hetzij in rechten ten koste van iedereen die dit verbod overtreedt. Het maken van opnames in welke vorm dan ook, inclusief het maken van aantekeningen, is niet toegestaan ​​in de zaal. U wordt gevraagd om te vertrekken indien dit wordt geschonden."

De maatregelen bij testoptredens van Louis C.K. gelden al langer. Begin deze maand meldde EW dat er negatieve reacties op het beleid kwamen. De Amerikaanse cabaretier raakte in december in opspraak toen opnames van zijn nieuwe programma, waarin hij grapte over de overlevenden van de schietpartij op de Parkland High School in Florida, lekten.

Cabaretier laste pauze in na seksueel wangedrag

Louis C.K. heeft inmiddels acht specials uitgebracht en werd zes keer met een Emmy bekroond. In 2017 werd hij door vijf vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag en zette zowel HBO als Netflix nieuwe samenwerkingen stop.

De komiek bekende in een brief schuld en gaf aan dat hij voorlopig niet meer op de planken zou staan. "Ik heb tijdens mijn hele carrière mogen zeggen en vertellen wat ik wilde. Ik wil nu een stap terug doen en een hele tijd enkel luisteren." Eind 2018 begon hij aan een comeback.