Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is zaterdagavond uitgeroepen tot European Museum of the Year, volgens het museum zelf "de oudste en meest prestigieuze museumprijs van Europa".

De jury had lovende woorden voor het geheel vernieuwde wetenschapsmuseum. "De uitzonderlijke openbare kwaliteit van dit museum is het resultaat van de kunstzinnige manier waarop over wetenschap wordt gecommuniceerd."

"Het resultaat is wetenschap met een menselijk gezicht, inspirerende nieuwsgierigheid, verwondering en het betrekken van een breed publiek bij debatten over belangrijke wetenschappelijke en ethische vraagstukken van onze tijd", aldus het jurycommentaar.

Museumdirecteur Amito Haarhuis nam de prijs in ontvangst in Sarajevo. "Dit is een groot compliment. Bezoekers laten ons al dagelijks merken dat ze het vernieuwde museum enorm waarderen; iets waar we ongelooflijk trots op zijn. Ook ontvangen we veel collega-musea die inspiratie bij ons opdoen voor vernieuwingen in hun museum. Deze prijs is echt de kers op de taart."