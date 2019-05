Maarten Spanjer schrijft dit jaar het Nationale Voorleeslunchverhaal. Op vrijdag 4 oktober wordt zijn verhaal voorgelezen aan ouderen in bibliotheken, buurthuizen en zorginstellingen. Dat maakte Frits Spits zaterdag bekend in De Taalstaat op NPO Radio 1.

Spanjers verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de wedstrijd tussen Ajax en Benfica in 1969. In de kwartfinale van de Europa Cup 1 (wat tegenwoordig de Champions League heet), kwam het toen tot een beslissingsduel in Parijs nadat zowel het uit- als thuisduel in een stand van 1-3 was geëindigd. De wedstrijd wordt gezien als de internationale doorbraak voor Ajax.

De Nationale Voorleeslunch is bedoeld om te laten zien dat voorlezen ook voor ouderen een prettige en verbindende activiteit kan zijn. Bij eerdere edities werden verhalen geschreven door onder anderen Yvonne Keuls (2018) en Jan Siebelink (2016).

Spanjer is bekend als schrijver, acteur en televisiemaker. Zo schreef hij in de jaren tachtig Eigen schuld en was hij te zien in de komedie Spetters. Begin jaren negentig was hij op televisie te zien met het programma Taxi, waarin onder anderen acteur Rijk de Gooyer op de achterbank plaatsnam. Na afloop van het Nederlands Filmfestival gooide hij zijn gewonnen Gouden Kalf uit het raam van de rijdende taxi. Later werden de twee samen ook bekend door televisiespotjes voor KPN.

In 2016 bracht Spanjer voor het laatst een boek uit. Spanjer in stukken, was een verzameling van dertig jaar aan korte verhalen die hij schreef, aangevuld met niet eerder gepubliceerd materiaal.