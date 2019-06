Thomas Olde Heuvelt, schrijver van de succesvolle fantasyroman Hex, schreef zijn nieuwe thriller Dolores Dolly Poppedijn met een brede grijns op zijn gezicht.

"Ik hou erg van zwarte humor en het werk van auteurs als Roald Dahl", vertelt Olde Heuvelt aan NU.nl.

"Dit is dan ook mijn liefdesbrief aan de gothic novel uit de achttiende en negentiende eeuw, toen dat soort verhalen mensen nog konden shockeren. Mensen waren toen veel minder gewend dan nu. Tegenwoordig worden we platgegooid met nare beelden in het nieuws en in films en series", aldus de auteur.

Dolores Dolly Poppedijn is geïnspireerd op het boek The Yellow Wallpaper uit 1892, een klassiek verhaal uit de gothic literatuur over een geesteszieke vrouw. "In mijn boek weet je vanaf het begin dat er iets niet klopt", aldus Olde Heuvelt. "Je weet meteen dat de hoofdpersoon, die haar baby verloren heeft, niet helemaal in orde is. Ze wil die baby 'herscheppen' en gaat daarin steeds verder."

Olde Heuvelt schreef het boek, dat tijdens de Spannende Boeken Weken van Stichting CPNB (van 1 tot en met 21 juni) door de boekhandels cadeau wordt gedaan bij een besteding van 12,50 euro aan Nederlandse boeken, terwijl hij ook bezig was met zijn nieuwe thriller Echo.

"Ik heb het tussen het afmaken en redigeren van Echo geschreven. Mijn uitgever zei: 'Wat haal je jezelf op de hals, je bent gek'. Maar ik wilde het graag doen en ik wilde niet een standaard verhaal met een twist erin schrijven."

Olde Heuvelt won in 2015 als eerste Nederlander de prestigieuze Hugo Award, de grootste internationale fantasy-award, voor zijn verhaal The Day the World Turned Upside Down.