Voor het eerst in zijn carrière zal Peter Pannekoek een solo-optreden geven in Carré. De cabaretier staat op 17 februari 2020 op het podium met zijn voorstelling Later Was Alles Beter.

Pannekoek noemt het optreden in een reactie "een droom die uitkomt". "Carré is een mekka voor veel cabaretiers. Ik ben dus ook ontzettend trots dat ik daar mag optreden, en ik kan nu rustig sterven. Al wacht ik even tot 17 februari is geweest."

De cabaretier toert sinds september 2018 langs Nederlandse theaters met zijn tweede voorstelling, die lovende recensies kreeg. Hiermee deed hij tot dusver 129 uitverkochte zalen aan.

Pannekoek won in 2006 het Amsterdams Kleinkunst Festival, sloot zich aan bij het gezelschap Comedytrain en ging schrijven voor het studentenblad Propria Cures. Ook werkte hij mee aan het programma Koefnoen en had hij columns op Radio 538 en 3FM.

De komiek brak de laatste jaren bij het grote publiek door als panellid van Dit Was Het Nieuws en als roaster van The Roast op Comedy Central. Aanstaande zondag is Pannekoek te gast in College Tour.

De kaartverkoop voor zijn show in Carré begint op zaterdag 25 mei.