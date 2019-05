Jörgen Raymann zal voor het eerst in een musical spelen. De komiek en presentator zal in Hello, Dolly! de rol van Horace spelen, die hij afwisselt met Paul de Leeuw.

Raymann zal te zien zijn naast Simone Kleinsma, die de titelrol in de bekende musical speelt.

"Ik kijk er onwijs naar uit om met deze fantastische groep mensen vanaf februari in Hello, Dolly! te gaan spelen", laat hij weten. "Het is een musicalrol waarin ik mijn humor kwijt kan, maar waarmee ik mensen ook hoop te gaan raken."

Dat Raymann met Kleinsma op het toneel mag staan, noemt hij "een droom die uitkomt".

Naast Kleinsma, Raymann en De Leeuw zullen ook onder anderen Freek Bartels en Marjolijn Touw in Hello, Dolly! te zien zijn.

Verhaal draait om charmante Dolly

Het verhaal van de musical draait om de charmante regelaar Dolly, die het talent heeft om allerlei zaken op zich te nemen, waaronder de liefde.

Wanneer ze in New York aankomt om een vrouw te vinden voor de rijke en norse ondernemer Horace, beseft ze langzamerhand dat hij haar ideale man is.

De première van Hello, Dolly! vindt op zondag 8 maart plaats in het Luxor Theater in Rotterdam.