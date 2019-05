Het Holocaustarchief in de Duitse stad Bad Arolsen heeft dinsdag meer dan dertien miljoen documenten online gezet. De documenten bevatten informatie over 2,2 miljoen mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven in concentratiekampen van de nazi's.

De database biedt volgens het archief een uitgebreide verzameling documenten uit de kampen, zoals naamkaarten en overlijdensberichten.

"Ons archief laat de gruweldaden zien, die de nationaalsocialisten hebben begaan. Binnenkort zijn er geen overlevenden meer om ons hierover te vertellen. Daarom is het zo belangrijk dat de originele documenten de komende generaties kunnen 'toespreken'", stelt directeur Floriane Azoulay van het archief.

Tegelijkertijd met de openbaarmaking van de documenten is de naam van het archief ook veranderd van International Tracing Service (ITS) in Arolsen Archives. De ITS is een afdeling van het Rode Kruis, die na de Tweede Wereldoorlog begon met het verzamelen van documenten uit nazikampen.

Met een nieuw imago en een moderne website wil het archief een groter publiek bereiken en meer mensen informeren over de gevolgen van antisemitisme, discriminatie en racisme.

Het archief in Bad Arolsen bevat in totaal dertig miljoen documenten met informatie over ongeveer 17,5 miljoen slachtoffers van de Holocaust. In de toekomst zullen meer archiefstukken van Arolsen Archives op internet te vinden zijn.