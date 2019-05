De Franse actrice Isabelle Huppert vertolkt in september de hoofdrol in het toneelstuk 'Mary Said What She Said' in het Internationaal Theater Amsterdam.

In het toneelstuk neemt ze de rol van de Schotse koningin Mary op zich. Het toneelstuk speelt zich af in 1587, aan de vooravond van haar executie. Mary kijkt daarbij terug op haar stormachtige leven, mislukte huwelijken en negentien jaren in gevangenschap.

Huppert heeft verschillende filmprijzen op haar naam staan, waaronder een Golden Globe voor haar rol in Paul Verhoeven's Elle.

De regie van het toneelstuk is in de handen van Robert Wilson, een Amerikaanse pionier in het multimediatheater. De muziek werd geschreven door componist en pianist Ludovico Einaudi. Begin dit jaar trad hij nog op in een uitverkocht Concertgebouw.

Het toneelstuk is van 19 tot en met 22 september te bekijken in het Internationaal Theater Amsterdam.