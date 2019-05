Theo Maassen toert vanaf nu door Nederland met zijn tiende solovoorstelling Situatie Gewijzigd. Wat vinden de recensenten van zijn nieuwe show? NU.nl zet de recensies op een rijtje.

de Volkskrant - 3 sterren

"Zoals veel cabaretiers de laatste tijd gaat ook Maassen op zoek naar de grenzen van de grap: wat kun je nog wel zeggen en wat niet in de 'bizarre situatie' waarin we volgens hem zijn terechtgekomen. Hij vertelt over de brandschone, politiek correcte moppen waar zijn dochter mee thuiskomt en zet daar zijn eigen harde humor tegenover."

"Toch zijn lang niet alle grappen even sterk dit keer en sommige zijn behoorlijk voorspelbaar. De voorstelling kent meer problemen: het uitgangspunt van de witte man die zijn verhaal doet, lijkt überhaupt niet helemaal op het juiste moment te komen. Het idee van bewegingen als #metoo is toch juist dat andere groepen dan witte mannen nu eens hun verhaal doen en hun perspectief delen. Daarnaast hekelt Maassen identiteitspolitiek en het slachtofferschap, maar komt zijn eigen verhaal soms juist klagerig over. "

AD - 5 sterren

"Als altijd bij Maassen steunt het spervuur aan verrukkelijk politiek incorrecte grappen op een mooi doordacht, in deze show bijna filosofisch fundament. Moet hij zijn mond houden omdat hij niet weet wat het is om een moslim, vrouw, een homo, een 86-jarige of zwart te zijn? Waarom mag hij zijn gezicht niet zwart schminken en Memphis Depay wel zijn haar blonderen?"

"Uiteindelijk brengt hij zijn observaties samen in een welhaast Alle Menschen werden Brüder-achtig betoog. Zijn we immers niet allen homo sapiens? Wat Maassen zijn publiek evenzeer voorhoudt is dat het wel een onsje minder kan met al die slachtofferrollen en lange tenen. 'Het leven is een contactsport - soms krijg je een douw'. Hij zet daar bij uitstek verbindende zaken als humor, zelfspot en relativering tegenover. Op zijn eigen, weergaloze wijze."

Trouw - 2 sterren

"In Situatie Gewijzigd, Maassens negende reguliere cabaretprogramma, kiest de veelgeprezen Eindhovense cabaretier de vlucht naar voren. In antwoord op #metoo en de populariteit van identity politics verdedigt hij met veel vuur zijn eigen recht van spreken als witte, heteroseksuele man van inmiddels middelbare leeftijd (52). Hij wil gerust erkennen dat hij een hypocriete lul is, maar weigert om zichzelf als dader te zien."

"Met deze insteek bewandelt Maassen niet alleen een nogal platgetreden pad, hij bezondigt zich ook aan intellectuele luiheid. De teneur van zijn verhaal is dat iederéén het af en toe wel zwaar heeft in het leven, en dat we uiteindelijk allemáál slechte eigenschappen hebben."

Het Parool - geeft geen sterren

"Situatie Gewijzigd is een rechtlijnig programma dat nergens schuurt of spannend wordt. Maassen geeft het publiek precies de harde grappen waar het voor het komt zonder echt uit te dagen. Tuurlijk, hij is en blijft een fantastische stand-upper, dus te lachen valt er heus wel."

"Bij Maassen zitten de interessantste stukken dit keer aan de rand van zijn voorstelling. Hij mag dan nog altijd graag over seks praten, de Eindhovenaar weet dat hij vrouwenharten alleen nog sneller laat kloppen 'als ik schreeuwend uit de bosjes spring'. Hij had gehoopt op zijn 52ste harder op weg te zijn naar een oude, wijze man.

"Maar hoe moet je in een snel veranderende wereld, zo observeert hij fraai, in hemelsnaam nog oud en wijs worden? Wat kan een vijftigplusser aan een twintiger vertellen dat hij zelf niet veel beter weet? Daarmee legt Maassen, bewust of onbewust, de vinger op de zere plek. De tijd zit hem overduidelijk op de hielen."