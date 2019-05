NUshop Aanbiedingen Cultuur Bezoek Aida in Concert op 28 juni met 10 euro voordeel per ticket Na twee uitverkochte edities van Elisabeth in Concert in 2017 en 2018, wordt deze zomer de traditie voortgezet van een musicalconcert in de openlucht met een speciale concertversie van Aida, de geliefde musical die alleen in Nederland al meer dan 1,2 miljoen bezoekers trok.