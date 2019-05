Anouk Maas vervangt de komende tijd Pia Douwes in de concertproductie Best of Broadway. De actrice en musicalster is hiertoe gevraagd, omdat Douwes door fysieke problemen een stap terug moet doen.

In een reactie op haar ontbreken laat de 54-jarige Douwes weten de situatie "ontzettend vervelend" te vinden. "Sinds het overlijden van mijn vader kan ik even niet de kwaliteit leveren die men van mij gewend is", vertelt de musicalster, vooral bekend van haar rol als Elisabeth in de gelijknamige musical.

Royal Promotions ging zodoende op zoek naar een vervanger en kwam uit bij Maas, die eerder al hoofdrollen in musicals als Annie, Fame, The Sound of Music, Beauty & The Beast en Hair had.

In de concertshow Best of Broadway, die op 20 mei 2019 in première gaat in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, maken ook Willemijn Verkaik, Freek Bartels, Stanley Burleson en Tessa Sunniva van Tol hun opwachting. Het is de bedoeling dat Douwes zich op een later moment bij het gezelschap voegt.