Marcel Hensema gaat een theatertour doen. De acteur, die in onder meer Hollands Hoop en Penoza te zien was, trekt door Nederland met Alles in de Hens.

In de theatervoorstelling gebruikt Hensema muziek van Carel Kraayenhof, terwijl de tekst wordt geschreven door Michiel Stroink. De regie is in handen van Ola Mafaalani. De acteur stond eerder al in Groningen op de planken.

De première van Alles in de Hens is op donderdag 19 december in de Stadsschouwburg in Groningen. De acteur reist tot eind maart 2020 door het land en sluit de serie op 28 maart af in de Leidse Schouwburg.