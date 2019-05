Om lezers een idee te geven van wat er komende maand allemaal verschijnt in boekenland, vraagt NU.nl een aantal kenners welke boeken we niet mogen missen. Zo vertelt Lisan Hoogendonk over Echo, het nieuwe boek van Thomas Olde Heuvelt.

Thriller: Echo, Thomas Olde Heuvelt

Verschijnt op 17 mei

Hoogendonk, van Boekhandel Plukker in Schagen: "We hebben er een tijd op moeten wachten maar onze eigen Stephen King komt eindelijk met een nieuw boek! Hex is tot op de dag van vandaag een van de 'naarste' boeken die ik gelezen heb, dus mijn verwachtingen zijn hooggespannen voor Echo. Het boek gaat over obsessie en de onverwoestbare kracht van de natuur en speelt zich af in de Zwitserse Alpen. Bergbeklimmer Nick en zijn klimmaatje Augustin worden aangetrokken door de mysterieuze Maudit, een afgelegen berg in de Zwitserse Alpen. Er is nagenoeg niets bekend over deze berg, hij lijkt nergens correct op de kaarten te staan en op de berg zelf is het ongewoon stil. Wanneer de mannen de vallei betreden, bekruipt ze een gevoel dat ze hier niet alleen zijn. Later is Augustin dood en ontwaakt Nick uit een coma, gruwelijk verminkt en met zijn gezicht in het verband. Terwijl er een moeilijke revalidatie op hem wacht, beseft Nick dat niet alleen hun ongeluk hem achtervolgt, maar ook dat er iets is ontwaakt wat in de bergen had moeten blijven."

Kinderboek: De boom met het oor, Annet Schaap

Verschijnt op 7 mei

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Na het overweldigende succes van Lampje zijn we heel benieuwd naar het tweede boek van Annet Schaap. Het gaat over een kleine jongen, die niet kan wachten om na schooltijd te vertellen wat voor bijzonders hij die dag heeft ontdekt. Maar zijn ouders zijn aan het werk en om hem heen heeft iedereen het te druk om naar de jongen te luisteren. Zelfs de vogels, insecten en honden in het park hebben geen tijd voor hem. Wel vertellen ze over de allerhoogste boom van het park. Want wat de mensen niet weten, maar alle dieren wel, is dat in de stam van de boom een oor zit. Een oor dat écht luistert. De illustraties zijn dit keer van Philip Hopman."

Fictie: Herinneringen aan de toekomst, Siri Hustvedt

Is onlangs verschenen

Lot Douze van Boekhandel over het Water in Amsterdam: "Siri Hustvedt is een auteur die altijd aan de rand van de radar blijft, lijkt het wel. Haar man is veel bekender, het is de grote Amerikaanse auteur Paul Auster. Jongere schrijfsters die hedendaagse vrouwenlevens centraal stellen, krijgen meteen veel meer aandacht. Maar het werk van Hustvedt is altijd interessant. Het is gelaagd, energiek en diep doordacht. Hustvedt schrijft ideeënromans, maar met echte mensen erin, complexe personages. Nu is haar nieuwste roman vertaald: Herinneringen aan de toekomst. Hierin blikt een oudere schrijfster terug op haar jongere zelf, juist aangekomen in de stad van haar ambitie: New York."

Geschiedenis: Gemmeker. Commandant van Kamp Westerbork, Ad van Liempt

Verschenen op 2 mei

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "In aanloop naar 4 en 5 mei is er ook in de boekhandel veel aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen week is Gemmeker. Commandant van Kamp Westerbork, geschreven door Ad van Liempt, medeoprichter van het televisieprogramma Andere Tijden en auteur van een groot aantal boeken, verschenen. Albert Gemmeker was verantwoordelijk voor de deportatie van meer dan tachtigduizend joden vanuit Westerbork naar de vernietigingskampen. Meestal gaf hij persoonlijk, 'met een wenk met de hand', het vertreksein voor de treinen. Na de oorlog kreeg hij tien jaar. Wegens goed gedrag was hij na zes jaar weer vrij. In 1951 was hij weer terug in zijn geboortestad Düsseldorf. Voor Gemmeker deed Van Liempt jarenlang onderzoek. Hij las alle, vaak geheime dossiers in Nederlandse en Duitse archieven en sprak met tal van betrokkenen in Nederland en Duitsland – zelfs met twee nog levende dochters van Gemmeker. Het resultaat is een verpletterende biografie van een sluwe schrijftafelmoordenaar, een verhaal vol cynisme en machtsmisbruik, met daartegenover de peilloze tragiek van Gemmekers slachtoffers. Gemmeker is een boek dat je niet meer loslaat."

Kookboek: We love groente, Janneke Vreugdenhil

Verschenen op 3 mei

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Iedereen die een beetje met eten bezig is, kent Janneke wel. Ze schrijft recepten voor NRC. Het leuke van Janneke vind ik dat ze nooit te beroerd is om dingen te vragen. Als ze iets niet weet, vraagt ze rond, terwijl veel mensen in de culinaire wereld doen alsof ze alles weten. Voor dit boek heeft ze verder leuke inleidende verhalen gemaakt bij alle recepten. Zo is er een 'cowboymaaltje' waarbij ze zich voorstelt dat cowboys op de prairie 's morgens wat van hun koffie vermengen met de vegetarische chili die ze de avond ervoor hebben gegeten. We love groente is een heel afwisselend, vegetarisch boek voor dagelijks gebruik. Je vind recepten als mac and cheese met bloemkool en een pizza met bloemkoolbodem, waarbij Janneke gedetailleerd beschrijft hoe je die moet maken. Dit boek is heel goed gelukt."

Non-fictie: Mama's laatste omhelzing - over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over onszelf, Frans de Waal

Verschijnt op 20 mei

Fien van Dorp van Boekhandel Scheltema in Amsterdam: "Na zijn succesvolle boek over intelligentie bij dieren richt de beroemde primatoloog Frans de Waal zich nu op emotionele kanten van dierlijke en menselijke omgangsvormen. Mensen hebben niet één orgaan dat dieren niet hebben, dus waarom zouden wij als enige emoties kennen? Dit boek geeft veel voorbeelden en het taalgebruik is helder. In Mama's laatste omhelzing gaat het onder meer over Mama, een stervende chimpansee, die afscheid neemt van Jan van Hooff. Van Hooff is bioloog en oud-directeur van Burgers' Zoo."