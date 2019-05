Verschillende Amerikaanse uitgeverijen hebben geweigerd om de biografie van Woody Allen te publiceren, meldt The New York Times.

Volgens The New York Times heeft Allen bij vier verschillende grote uitgeverijen geprobeerd zijn memoires gepubliceerd te krijgen, maar hebben ze allemaal geweigerd. De uitgevers spraken anoniem met de krant, omdat het ongebruikelijk is om informatie over contact tussen uitgevers en zaakwaarnemers te delen in verband met vertrouwelijkheid.

Volgens de woordvoerders van de uitgeverijen die met de krant spraken heeft het afwijzen van de publicatie vooral te maken met de omstreden reputatie van de regisseur. Hij wordt door zijn ex-partner Mia Farrow en adoptiedochter Dylan Farrow verdacht van het in 1992 seksueel misbruiken van Dylan.

Allen kreeg in 1992 tevens een relatie met Soon-Yi Previn, de geadopteerde dochter van Farrow en haar ex-partner André Previn. Het stel is getrouwd en heeft twee kinderen.

Het is niet de eerste keer dat de aantijgingen aan het adres van Allen zorgen voor tegenslagen in zijn carrière. Amazon Studios besloot eerder zijn voltooide film A Rainy Day in New York niet uit te brengen en een contract voor vier films vroegtijdig te beëindigen. Allen spande een rechtszaak aan tegen het bedrijf.