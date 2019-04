Claire Foy en Matt Smith, die in de eerste twee seizoenen van The Crown de rollen speelden van respectievelijk koningin Elizabeth en prins Philip, worden opnieuw elkaars tegenspeler. De acteurs zijn samen te zien in het toneelstuk Lungs, dat zal worden opgevoerd in Londen.

Het toneelstuk wordt volgens Deadline omschreven als een "emotionele achtbaan die draait om het milieu". Foy en Smith spelen een stel dat een baby krijgt in een wereld met smeltende ijskappen, overpopulatie en politieke onrust.

Lungs zal worden gespeeld in The Old Vic Theatre in Londen. Wanneer het stuk in première gaat, is nog niet bekend.

De twee Britse acteurs zijn niet te zien in het komende seizoen van The Crown, dat in de tweede helft van dit jaar te zien is op Netflix. Hun rollen worden in de komende reeks overgenomen door andere acteurs. Olivia Colman zal in seizoen 3 en 4 de koningin spelen, Tobias Menzies kruipt in de huid van prins Philip.