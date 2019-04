Bij de Burgess Foundation in Manchester is een oud manuscript van tweehonderd pagina's ontdekt dat als een vervolg op klassieker A Clockwork Orange (1971) gezien kan worden, meldt The Guardian donderdag.

Schrijver Anthony Burgess schreef het manuscript van The Clockwork Condition in 1972, nadat Stanley Kubricks verfilming van zijn bekende sf-boek in 1971 grote ophef had veroorzaakt in het Verenigd Koninkrijk.

Misdadigers lieten zich inspireren door de hoofdpersoon uit de film, een jongeman die samen met een groep vrienden zwelgt in geweld en verkrachtingen. Vanwege de controverse haalde Kubrick A Clockwork Orange uit de Britse bioscopen.

Burgess omschrijft The Clockwork Condition als een "belangrijk filosofisch statement over de huidige toestand van de mensheid". Adrew Biswell, directeur van de Burgess Foundation, noemt de ontdekking "heel opwindend".

"Het is deels een filosofische reflectie en deels een autobiografie. The Clockwork Condition biedt een context voor het beroemdste werk van Burgess en versterkt zijn visie op misdaad, straf en de mogelijke corrumperende effecten van visuele cultuur."

Het manuscript van tweehonderd pagina's bleef na de dood van Burgess in 1993 achter in zijn huis. Het volledige archief werd later verplaatst naar de Burgess Foundation in Manchester.

Ook zijn veertig niet eerder gepubliceerde korte verhalen gevonden. "De beste daarvan zijn heel erg goed", vertelt Biswell.