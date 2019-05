Auteur Neil Gaiman denkt niet dat hij na zijn werk aan de zesdelige serie Good Omens, een bewerking van het fantasyboek dat hij met Terry Pratchett schreef, ooit nog als showrunner - de persoon die verantwoordelijk is voor alle creatieve en financiële aspecten rondom een show - wil werken.

"Nooit, nooit, nooit", zegt de 58-jarige Gaiman tegen NU.nl. "Tenminste, niet op de manier waarop ik bij Good Omens te werk ging. Ik was nooit thuis; zes of zeven dagen per week was ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk", aldus de Engelsman.

Er was wel een reden waarom Gaiman zo hard werkte. Hij wilde met de serie zijn goede vriend en coauteur Pratchett eren. Pratchett overleed in 2015 aan de gevolgen van alzheimer. "Voor hem deed ik het allemaal."

Het moeilijkste onderdeel van zijn werk vond Gaiman de 'politieke beslissingen' die hij moest nemen. "Met het creatieve gedeelte was ik bekend, maar ik hoefde nooit eerder telefoontjes te plegen en te discussiëren over budgetten. Als showrunner moest ik belangrijke beslissingen nemen over welk geld waarheen ging."

"Het mooie aan showrunner zijn, en tegelijk het meest frustrerende, was dat ik niemand anders de schuld kon geven", aldus Gaiman. "Alles was mijn verantwoordelijkheid. Ik was degene die aan de andere producenten moest uitleggen waarom we die ene populaire scène eruit moesten knippen."

'Ik kan weer een vader zijn voor mijn zoontje'

Gaiman werkte in totaal vier jaar aan Good Omens. Hij spendeerde twee jaar aan het schrijven van de scripts en werkte daarna twee jaar als showrunner. "Het is heerlijk om nu weer thuis te zijn en het gevoel te hebben dat ik weer een leven heb. Ik kan weer een vader zijn voor mijn zoontje en een man voor mijn vrouw."

Ook om werk zit hij niet verlegen."Ik ben in 2017 begonnen aan een nieuw boek, waarvan ik nu vier hoofdstukken heb geschreven. Verder ben ik bezig met een nieuwe versie van The Storyteller (een Amerikaans-Britse jeugdserie uit de jaren tachtig van Jim Henson, red.)."

Good Omens is vanaf vrijdag te zien op Amazon Prime Video en daarna bij de BBC. Gaiman werkte ook mee aan de serie American Gods, een bewerking van zijn fantasyboek. Het tweede seizoen van die serie is momenteel te zien bij Amazon Prime Video