Nowhere Boy, de film uit 2009 over de jongere jaren van John Lennon, is de inspiratiebron voor een nieuwe musical.

Het verhaal gaat volgens Deadline over de tijd dat Lennon onderdeel was van The Quarry Men, de band die hij in 1956 op zestienjarige leeftijd oprichtte en later werd aangevuld met Paul McCartney en George Harrison. Zij vormden later samen met Lennon en Ringo Starr The Beatles.

Ook zijn er in de musical grote rollen weggelegd voor Julia Lennon, de moeder van de in 1980 overleden muzikant, en zijn tante Mimi Smith, die de zorg van haar neef op zich nam toen Julia overleed bij een auto-ongeluk.

Volgens de producenten van de musical wordt de voorstelling, die ergens in de komende jaren in première zal gaan in het Verenigd Koninkrijk, een "toneelstuk met muziek". Er zullen geen nummers van The Beatles in te horen zijn, maar wel liedjes die ook in de film Nowhere Boy gebruikt worden, zoals I Put a Spell on You van Screamin' Jay Hawkins.

Lennons weduwe Yoko Ono is op de hoogte van de komst van het project, maar zal er niet bij betrokken zijn.