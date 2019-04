In het voorjaar van 2020 verschijnt er een theatervoorstelling over Joop Zoetemelk. In De Tour van '80 wordt teruggeblikt op de eindoverwinning van Zoetemelk in de grootste wielerronde ter wereld.

Producent Dave Andriese kwam op het idee voor een theatervoorstelling over Zoetemelk nadat hij tijdens een rondje fietsen had aangebeld bij Leo van Vliet, een voormalige ploegmaat van Zoetemelk. Die attendeerde hem erop dat het in 2020 veertig jaar geleden is dat Zoetemelk de Ronde van Frankrijk won.

De hoofdrolspeler zelf is vereerd dat er een theatervoorstelling over zijn prestatie gemaakt wordt. "Ik had al vaker in theaters gestaan voor soortgelijke shows, maar die gingen nooit over mij. Ik vind het een eer en een mooi gekozen moment. Je weet immers nooit of ik de vijftigste herdenking haal", zegt de 72-jarige Zoetemelk in het AD.

'Leo weet tot in detail hoe het eraan toeging'

Volgens Andriese wordt het een theateravond met muziek, poëzie, fotografie, cinema en interviews. "Oud-ploeggenoten van Joop komen: Henk Lubberding, Johan van der Velde en Leo van Vliet. Leo weet tot in detail nog hoe het er in die Tour aan toeging", aldus de producent.

"Mart Smeets zal een beschouwing geven, Bert Wagendorp schrijft een monoloog voor Peter Post (de inmiddels overleden ploegleider van toen, red.) en Eric Corton leidt het publiek tijdens de avond door het koersverloop van de betreffende Tour."

Op 25 mei 2020 staat de eerste voorstelling gepland in De Goudse Schouwburg in Gouda,. In dat theater staan er vooralsnog acht gepland. Op 12 juni sluit TivoliVredenburg de rij. De regie van het stuk is in handen van Antoine Uitdehaag.