Najib Amhali staat, twee jaar nadat hij een tournee van 120 voorstellingen moest afzeggen, met Waar was ik? in theaters door heel Nederland. In de voorstelling vertelt hij over zijn jarenlange verslaving aan drank, cocaïne en gokken. Recensenten zijn over het algemeen enthousiast.

NRC - 4 sterren

"Najib Amhali (48) laat die zaken niet onbesproken. Hij was, zegt hij, een slaaf van zijn verslaving. Hij leed een dubbelleven vol eenzaamheid, schaamte en zelfbedrog, met overal in huis verstopte flessen en heimelijke contacten met een dealer in zijn woonplaats Abcoude. En toen hij zich had voorgenomen af te kicken, ging hij kliniek in, kliniek uit: 'Ik leek wel een cliniclown op een gegeven ogenblik.'"

"Toen hij bijna 25 jaar geleden als komiek debuteerde, was Najib Amhali de eerste Marokkaan met succes op het cabaretpodium. Hij blonk uit met guitige grappen die evenzeer zijn mede-Marokkanen bespotte als oorspronkelijke Nederlanders. En dat is ook nu nog zijn specialiteit. In deze show legt hij bijvoorbeeld uit wat de Nederlanders allemaal van de Marokkanen hebben geleerd - en hoe profijtelijk de komst van de Marokkanen is geweest voor de Nederlandse werkgelegenheid."

Het Parool - geeft geen sterren

"Misschien had Najib Amhali beter wat zuiniger met zijn verhaal om kunnen springen. Hij vertelde het de afgelopen weken al veelvuldig aan alle geïnteresseerde media: zijn leven draaide jarenlang om verslavingen. Drank. Drugs. Gokken. Kliniek in, kliniek uit. (...) Het probleem is echter dat Amhali er in de voorstelling niet veel meer aan toe weet te voegen."

"De echte pijn zit in het laatste half uur, als Amhali een ellenlang verhaal vertelt over de voetbalavonturen van zoon Noah en zich beklaagt over de snel veranderende wereld waarin steeds minder mag. Hij mengt zich in de discussie over Zwarte Piet, maar zegt er vervolgens eigenlijk niets over. Hij vraagt zich af of de stereotypen die te zien zijn in de Efteling-attractie Carnaval Festival nog kunnen, maar zegt er eigenlijk niets over. Amhali vuurt louter met losse flodders. U kent Antilliaanse vla? Dat is vla die heel langzaam uit het pak komt."

AD - 5 sterren

"Amhali spaart zichzelf niet, voelt dat hij zijn fans moet uitleggen waarom hij vorig jaar 120 voorstellingen afzegde en wil bovenal zijn gasten raken met verhalen die ze herkennen. Het zijn rauwe, moedige en ontwapenende momenten in een show die door de grote grapdichtheid nooit in een therapiesessie ontaardt. Kijk om je heen en merk op dat bezoekers de handen van hun partner stevig vastpakken en weet: het is begrepen."

De Telegraaf - aantal sterren onbekend

"Wat wel echt binnenkomt, is wanneer hij toegeeft dat hij zijn zoontje Noah in het vliegtuig dusdanig hardhandig corrigeerde dat het hem bij terugkomst van vakantie zelfs een bezoekje van jeugdzorg opleverde. Daarmee toont hij heel even alsnog het monsterlijke gezicht van zijn verslaving."

"Maar echt scherp wil het niet worden bij Najib Amhali, die tegenwoordig sowieso meer entertainer dan cabaretier is. Wat niet meehelpt, is dat hij dan ook nog percussie van een nogal bedenkelijk niveau brengt en erg flauwe typetjes speelt die niks toevoegen. Zonde, want hij had toch echt een schat aan materiaal in handen."