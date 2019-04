Richard Groenendijk zag optreden in Carré nooit als een doel, maar vindt het nu "ontroerend" dat hij er mag staan. Op 12 mei geeft de cabaretier er zijn voorstelling Om Alles!.

"Voor veel collega's is Carré van oudsher het summum, omdat de meesten op Amsterdam zijn georiënteerd. Mijn ouders kieperden me van jongs af aan in het Oude Luxor waar Tineke Schouten, Youp (van 't Hek, red.) en Brigitte Kaandorp optraden", aldus Groenendijk in gesprek met AD.

Zijn optreden in het Amsterdamse theater vindt de cabaretier "ge-wel-dig". "Je moet gevraagd worden hè, heel chic. Ik heb de koninklijke loge afgehuurd: mijn moeder zit op de stoel van Beatrix, mijn vader op die van Claus. En ze slapen in het beste hotel."

Hoewel Groenendijk inmiddels zeventien keer in het Oude Luxor Theater in Rotterdam stond, is hij nog steeds zenuwachtig of het theater wel vol raakt. "Ik vrees nog altijd de armoedeval, dat komt doordat ik begonnen ben tussen de frituurpannen. De afgelopen tien jaar heb ik absoluut geen klagen, maar ik blijf nederig. Al weet ik nu wel dat ik nooit een slecht programma zal maken. Dat zelfvertrouwen is er inmiddels."