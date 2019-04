In navolging van Hendrik Groen - Pogingen iets van het leven te maken zal er ook van Hendrik Groen: Zolang er leven is een theaterbewerking gemaakt worden. Beau Schneider en Mike Weerts gaan wederom de hoofdrollen van Hendrik en zijn beste vriend Evert spelen.

Dat maken zij dinsdag bekend in Tijd voor MAX. Cynthia Abma en Anne-Marie Jung zullen afwisselend de rol van directrice Stelwagen spelen.

Schneider "kijkt ernaar uit om nog een keer in de huid van Hendrik Groen te kruipen". "Er zit zo veel moois verscholen in zijn personage; hij is geestig met een hart van goud, maar heeft ook een lichte zweem van tragiek over zich heen. De nieuwe voorstelling gaat door met het verhaal waar we bij de vorige gestopt zijn."

De voorstelling Hendrik Groen: Zolang er leven is zal van 29 november 2019 tot en met 19 april 2020 te zien zijn in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Meer dan half miljoen boeken verkocht

Van de Hendrik Groen-boeken werden meer dan een half miljoen exemplaren verkocht. Ook werd er een serie van gemaakt, uitgezonden bij Omroep MAX. Met een gemiddeld kijkcijfer van bijna 2,4 miljoen kijkers werd Hendrik Groen de best bekeken serie sinds 2011. Dit najaar zal het vervolg worden uitgezonden.

In de bestseller vertelt de 83-jarige Hendrik Groen over zijn belevenissen in een bejaardentehuis in Amsterdam-Noord. Het boek is inmiddels in meer dan dertig landen verschenen.