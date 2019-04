Het Rotterdams cabaretduo Waardenberg en De Jong gaat na ruim twintig jaar weer optreden met een nieuwe voorstelling. Het duo, bestaande uit Martin van Waardenberg (63) en Wilfried de Jong (61), zal in januari 2020 dertien shows geven in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

In 1996 maakten de twee hun recentste voorstelling Bandkaai.

Nadat zij in 1999 stopten als duo, traden zij nog sporadisch op. In 2017 gaven zij nog wel een jubileumvoorstelling in het nieuwe Luxor, samen met Margôt Ros en Maike Meijer van televisieprogramma Toren C.

In de nieuwe shows zullen Van Waardenberg en De Jong zowel oude als nieuwe showonderdelen op het podium brengen en onderzoeken zij welke betekenis hun oude werk heeft.

"Na de jubileumvoorstelling die de heren met de dames van Toren C maakten voor het jarige Luxor, is dit een nieuw hoogtepunt in de programmering van ons theater", zegt Luxor-directeur Marc van Kaam. "We vinden het een grote eer dat zij opnieuw een exclusief programma maken."

Tot dusver maakte het duo zes theaterprogramma's, waarvan de eerste in 1985 te zien was.