Sinds deze week tourt de musicalbewerking van 't Schaep met de 5 Pooten door de Nederlandse theaters. Het decor en de liedjes worden door recensenten geprezen, minder enthousiasme is er voor de Amsterdamse sfeer - die volgens de critici toch wat ontbreekt.

AD - Drie van de vijf sterren

"Je waant je niet in die Jordanese stamkroeg die ’t Schaep zou moeten zijn. Dat heeft te maken met de casting. Waar Ellen Pieters (Riek Balk) en Jeske van de Staak (Lena Braams) wel met een plat Amsterdamse tongval praten, doen anderen dat juist niet. De personages stralen niet uit dat zij lief en leed met elkaar hebben gedeeld en daardoor ontbreken ook in de zaal de lach en de traan die ’t Schaep zo'n sterk 'merk' maken."

"Overtuigend zijn wel de liedjes, die ook al een pijler waren op tv. De decorwisselingen zijn inventief, over het speelveld is tot in detail goed nagedacht. Vindingrijk en doeltreffend is het uitbeelden van bijvoorbeeld een lift (met een tafel en acteurs), een trein (met barkrukken) en een fiets (met alleen een stuur)."

Volkskrant - twee sterren

"Uit de recente tv-serie doen geen acteurs mee in deze musical. Daar zit hem meteen een probleem, want de nieuwe Kootje (Jeroen van Koningsbrugge) is geen Piet Römer of Pierre Bokma; zijn Kootje blijft wat flets en eentonig. Tim Kamps als de homoseksuele Lukas mist het aandoenlijke van zijn voorgangers Leen Jongewaard en Marc-Marie Huijbregts. Eva van der Gucht als Doortje is gelukkig wel sterk gecast; vanuit haar wasserette levert zij charismatisch spel en mooie zang."

NRC - drie van de vijf sterren

"In de tekst wordt niet expliciet naar de jaren zeventig verwezen, maar dit tijdsbeeld spreekt des te meer uit de aankleding van de productie en het mooie decor van Marjolein Ettema. Zij zet de kroeg centraal en laat daar steeds andere ruimtes (een slaapkamer, keuken of wasserette) in of voorlangs schuiven. Daan Wijnands completeert de enscenering met zijn creatieve en humoristische choreografieën. Hij toont zich hier wederom een meester in. Prachtig is bijvoorbeeld een fietsscène op barkrukken bij het nummer Zeg maar dag met je handje."

Het Parool - geeft geen sterren

"De theaterversie van 't Schaep met de 5 Pooten, de televisiehit van Eli Asser en Harry Bannink uit 1969, heeft een sterk nostalgisch karakter. Schrijver Raoul Heertje heeft de karakters en hun onderlinge verhouding die Asser in de jaren zestig heeft bedacht, volledig intact gehouden. We zien de Jordaan zoals die alleen nog op oude ansichten en vergeelde Polygoonbeelden bestaat. Daar is op zich helemaal niets mis mee, maar dan zou het wel fijn zijn als er een verhaal verteld wordt dat je een beetje bij de les houdt. Helaas."

