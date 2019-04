De VARA vroeg Youp van 't Hek in de jaren tachtig al driemaal om een oudejaarsconference te maken, voordat hij uiteindelijk in 1989 'ja' zei. Dat vertelde de cabaretier zondagochtend in een uitgebreid interview tijdens de uitzending van Onze man in Deventer op NPO Radio 1.

"Al in 1985 kwam vanuit de VARA de vraag of ik de oudejaarsconference wilde doen. Ik was enorm vereerd, maar dat durfde ik toen echt nog niet. Het voelde niet goed om daar toen al 'ja' tegen te zeggen", vertelde Van 't Hek

De cabaretier had in het jaar daarvoor net zijn grote doorbraak gehad met de sketch Lenen lenen, betalen betalen uit de voorstelling Man vermist die op televisie enorm aansloeg. De zalen zaten daarna vol.

Wim Kan deed in 1982 zijn laatste oudejaarsconference. In de jaren daarna wisselden Seth Gaaikema en Freek de Jonge elkaar af.

In de jaren die daarop volgden, vroeg de VARA het driemaal aan Van 't Hek. "In 1987 zei ik: 'Over twee jaar doe ik het.'" Inmiddels heeft de 65-jarige cabaretier negen keer de eindejaarsshow verzorgd.

"Ik heb het er met de VARA over gehad om er in 2020 weer een te gaan maken. Als ze mij vandaag zouden vragen, is de kans heel groot dat ik 'ja' zeg. Het zou mijn tiende worden - dat is toch een mooi rond getal."

Youp van 't Hek tijdens zijn eerste oudejaarsconference in 1989. De voorstelling werd opgenomen in theater De Kleine Komedie in Amsterdam. (Foto: ANP)