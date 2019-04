Pieter Derks staat zijn nieuwste show Voor wat het waard is in de Nederlandse theaters. Wat vinden krantenrecensenten van de cabaretvoorstelling? NU.nl zet de recensies voor je op een rij.

Trouw - drie sterren

"Marketingmanie en een innige verstrengeling van overheid en bedrijfsleven: het is een wat somber beeld dat cabaretier Pieter Derks van Nederland schetst in zijn nieuwste show Voor wat het waard is. Gelukkig houdt hij de sfeer luchtig door zijn kritische observaties te vermengen met flink wat grappen." (...)

"Maar na het overtuigende begin, zakt de voorstelling helaas in. De cabaretier praat over de zwakke weerbaarheid van de Nederlander, die over het minste of geringste zanikt. Ook maakt hij de aanhang van Thierry Baudet belachelijk. Zijn opmerkingen zijn weliswaar vaak raak, maar echt urgent wil het niet meer worden."

AD - vijf sterren

"Zijn dochter Bobbie werd te vroeg geboren en moest met spoed aan haar darmpjes worden geopereerd - een nachtmerrie voor iedere ouder. In zijn voorstelling Voor wat het waard is vormt die emotionele periode het fundament van de nieuwe show van Pieter Derks, die beslist zijn intiemste mag heten." (...)

"De cabaretier geldt op het podium als een goed gebekte persoonlijkheid, dikwijls rationeel, vaak pesterig docerend en belerend. Een kleinkunstenaar ook met een scherpe en kritische blik. Die eigenschappen bezit hij nog altijd, maar het drama met zijn kleintje – de baby maakt het inmiddels goed – weeft hij subtiel en met gevoel door zijn achtste programma. En die kwetsbare kant past hem."

Leidsch Dagblad - geeft geen sterren

"Derks slaat vanuit zijn privésituatie bruggetjes naar politieke en maatschappelijke kwesties. Soms is een grap iets te gemakkelijk. De cliniclowns in het ziekenhuis zijn al iets te vaak belachelijk gemaakt. Andere grappen snijden wel hout. Hij zit in zijn voorstelling boven op de actualiteit. De cabaretier schakelt moeiteloos van het bonusbeleid van ING naar de plasticvervuiling of het kinderpardon." (...)

"Zijn spitsvondige en humoristische kijk op het nieuws rechtvaardigt de vraag of Pieter Derks niet eens de oudejaarsconference op televisie bij de publieke omroep toebedeeld moet krijgen. Bij hem zal het echt over het afgelopen jaar gaan, iets wat we van Marc-Marie Huijbregts met oudjaar niet konden zeggen."

