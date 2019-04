Louis van Gaal heeft afgelopen week bij uitgeverij Nieuw Amsterdam een contract getekend voor een nieuwe biografie, die "het complete levensverhaal" van de voetbaltrainer moet omvatten.

Het boek wordt geschreven door Robert Heukels, die eerder ook heeft meegewerkt aan het boek Louis van Gaal, Biografie & Visie uit 2009. De biografie gaat onder meer in op Van Gaals periode bij Bayern München, het Nederlands elftal en Manchester United.

Heukels spreekt voor het boek niet alleen met Van Gaal, maar ook met vele nationale en internationale bekendheden uit de voetbalwereld.

"Het is tijd om mijn eigen verhaal te vertellen", zegt Van Gaal in een persbericht over de biografie, die in het voorjaar van 2020 moet verschijnen. "Er zijn in de loop der jaren veel boeken over mij geschreven, met dit boek vertel ik hoe het echt is gegaan."

Sinds hij in 2016 moest vertrekken als coach van Manchester United heeft Van Gaal geen officiële functie meer in het voetbal. In het programma Zomergasten zei hij in augustus dat hij een nieuwe uitdaging niet uitsluit, maar wel kieskeurig is. "Het is voor 90 procent zeker dat ik stop. Maar ik kan op dit moment nog niet zeggen dat ik met pensioen ben."