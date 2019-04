De Amerikaanse komiek Louis C.K. treedt op 18 april op in de Melkweg in Amsterdam. De show die donderdag 11 april is aangekondigd, is al uitverkocht.

Het is voor Louis C.K. voor het eerst dat hij weer grotere optredens in het buitenland geeft, nadat hij in 2017 het onderwerp van een #metoo-schandaal was geworden. De komiek werd ervan verdacht in een hotelkamer zichzelf te hebben bevredigd in het bijzijn van twee vrouwelijke collega's die hier niet van gediend waren.

De komiek gaf destijds in een verklaring toe dat dit is gebeurd. Ook waren er enkele andere soortgelijke gevallen. Hij hield zich sindsdien op de achtergrond en trad alleen onaangekondigd op bij comedyavonden in clubs.

Het is niet de eerste keer dat Louis C.K. optreedt in Nederland. In 2016 stond hij nog met een show in de Ziggo Dome in Amsterdam.