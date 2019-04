Tijdens de ziekenhuisopname van zijn jongste dochter Bobbie heeft Pieter Derks een deel van zijn nieuwe voorstelling geschreven. Zijn derde kind, dat vorig jaar augustus ter wereld kwam, werd te vroeg geboren en moest daarna wegens complicaties twee maanden in het ziekenhuis doorbrengen.

"Een deel van de voorstelling heb ik getikt op de laptop naast haar bed, als Bobbie toch lag te slapen", vertelt de 34-jarige Derks in gesprek met het AD.

"En ik speelde al try-outs toen zij nog in het ziekenhuis lag. Dat verblijf in het ziekenhuis slurpt energie en ik vond het heerlijk om weer iets te maken en te spelen."

Van theatermaken kreeg de cabaretier energie, merkte hij. "Die ik ook weer goed kon gebruiken als ik bij mijn vrouw en de kinderen was. En het was voor mij ook wel duidelijk dat ik Bobbies moeilijke start zou benoemen in mijn voorstelling, dat het ziekenhuis mijn uitgangspunt zou worden."

Derks wilde dochter in voorstelling benoemen

Derks wilde van zijn nieuwe show Voor wat het waard is geen 'ziekenhuisvoorstelling' maken. Omdat hij wat shows moest verschuiven wegens zijn zieke dochter, wilde hij het in zijn show wel over haar hebben.

"Ik merkte bij de eerste voorstellingen dat ik het direct moest benoemen, want het publiek merkt feilloos dat Bobbie op dat moment het belangrijkste in mijn leven was."