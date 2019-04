Johnny Kraaijkamp jr., Laura Ponticorvo en Chris Tates hebben een rol in de musicalversie van de film Verliefd op Ibiza.

De verhaallijn uit de film uit 2013 wordt grotendeels aangehouden, de rollen van Kraaijkamp en Ponticorvo zijn echter nieuw.

De acteur speelt de moeder van ex-popzanger Lex (Tates). Kraaijkamps personage is een vrouw die geboren werd als man. Ponticorvo speelt een vlogger.

Rick Engelkes, producent van de musical en acteur in de film, is enthousiast. "In de film speelde ik zelf de rol van het oude popicoon Lex, maar ik ben blij dat Chris Tates dit op toneel doet. En ik ben ook zeer enthousiast over het script en de muziek; de kracht van de film is omgezet naar een bijzondere beleving in het theater."

Verliefd op Ibiza is vanaf 3 februari 2020 te zien. De première vindt plaats in DeLaMar Theater in Amsterdam.