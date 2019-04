Paul de Leeuw gaat een rol spelen in de Nederlandse musicalversie van Hello, Dolly! De presentator en zanger zal te zien zijn naast zijn goede vriendin Simone Kleinsma, die de hoofdrol speelt.

De Leeuw en Kleinsma stonden samen eerder op het podium in de musical Les Misérables, die 28 jaar geleden te zien was in Nederland.

De presentator, die de rol van Horace gaat spelen, laat weten het erg leuk te vinden om wederom naast Kleinsma op het podium te staan. "Nu als haar moeilijk te veroveren man to be. Niets leukers om met Simone en vele anderen een avond plezier te maken!"

De Leeuw deelt zijn rol met een andere acteur, wiens naam later bekendgemaakt wordt. Ook Freek Bartels en Marjolijn Touw spelen rollen in de komische musical, die vanaf februari 2020 met een orkest en cast van veertig personen langs de Nederlandse theaters toert.

Verhaal draait om charmante Dolly

Het verhaal van de musical draait om de charmante regelaar Dolly, die het talent heeft om allerlei zaken op zich te nemen, waaronder de liefde. Wanneer ze in New York aankomt om een vrouw te vinden voor de rijke en norse ondernemer Horace, beseft ze langzamerhand dat hij haar ideale man is.

De première van Hello, Dolly! vindt op zondag 8 maart plaats in het Luxor Theater in Rotterdam.