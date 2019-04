Stefano Keizers is tijdens zijn voorstelling Erg Heel, waarin hij aan het einde speelde dat hij dood neerviel, vele malen betast en verwond door bezoekers.

Keizers, die de reprise van zijn tournee afgelopen weekend afsloot, vertelt aan NRC dat zijn geveinsde dood aan het einde van zijn voorstelling - die meestal zo'n twintig minuten duurde - blijkbaar "een vorm van dierlijk sadisme" oproept.

"De mensen wanen zich onbespied", aldus de cabaretier, die bekendstaat om zijn absurdistische stijl. "Het cabaret was niet wat ze verwachtten, het einde is onbevredigend: een trigger om gek te worden. Er zijn momenten dat ze met zijn allen kijken hoeveel pijn ze mij kunnen doen: kietelen, waterboarden, knijpen."

De ergste ervaring had de cabaretier in het Werftheater in Utrecht. "Er waren wat mensen een tijdje aan me aan het frummelen. Er bleef één man over, die begon te fluisteren tegen me: 'Eens kijken hoe hoog je pijngrens is.' Hij is met een scherp object, ik denk een sleutel, in mijn pols gaan snijden en schroeven. En met zijn nagels kerven. Minutenlang. Ik bloedde en had behoorlijke sneeën in mijn arm. Die zijn gaan ontsteken."

Hoewel Keizers dat "veel te ver" vond gaan, wilde hij niet uit zijn rol vallen en is hij trots op de voorstelling. "De mishandeling in Utrecht en het rijden naar de kroeg (in Rotterdam werd hij op een steekwagen naar een kroeg meegenomen, red.) overschreden grenzen, maar ik ben trots op de scène. Het was spannend, misschien onverantwoord, maar ik genoot er altijd van."