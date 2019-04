De musicalvoorstelling Soldaat van Oranje gaat naar Engeland. Onder de naam Soldier of Orange is de voorstelling vanaf het najaar van 2020 in Londen te zien.

Producent Fred Boot zegt in een persbericht dat het een droom is die uitkomt. "We hebben de productie enigszins aangepast voor een internationaal publiek door een aantal kleine wijzigingen in het script, maar er tegelijkertijd voor gezorgd dat de voorstelling blijft zoals deze omarmd is in Nederland."

Het scenario van de musical is iets aangepast door schrijver Jeremy Brock. "Ik geloof niet dat grote aanpassingen maken de goede manier is om dit verhaal te benaderen", aldus Brock in gesprek met Nieuwsuur.

"Het is grappig, ontroerend, episch en intiem. Alles wat theater goed maakt. Ik vind het ook niet te Nederlands; het is een universeel verhaal over een jongeman die besluit de loop van zijn leven te veranderen en te vechten voor iets dat groter is dan hijzelf. Dat kan gaan over ieders zoon."

Soldaat van Oranje is sinds 2010 in Nederland te zien en loopt nog steeds. Inmiddels hebben ruim 2,8 miljoen mensen de musical gezien.