Om lezers een idee te geven van wat er komende maand allemaal verschijnt in boekenland, vraagt NU.nl aan een aantal kenners welke boeken we niet mogen missen. Zo vertelt Jessica Jongkind over het kinderboek Adres onbekend.

Kinderboek: Adres onbekend, Susin Nielsen

Verschijnt op 1 april

Jessica Jongkind van Kinderboekwinkel Kiekeboek in Haarlem: "Susin Nielsen schrijft over jongeren die het niet altijd makkelijk hebben. Haar boeken zitten vol humor en hoop. Felix woont met zijn moeder Astrid en zijn rat Horatio in een camperbusje. Niet voor altijd, alleen voor de zomer, terwijl Astrid een baan zoekt. Maar de maanden verstrijken en zijn nieuwe middelbare school begint. Felix mag niemand laten merken dat hij geen echt dak boven zijn hoofd heeft, anders zal jeugdzorg hem bij zijn moeder weghalen. Gelukkig maakt hij al snel een paar goede vrienden – onder wie de razende schoolreporter Winnie Wu - maar ook zij mogen niet weten waar hij woont. Dan krijgt Felix een plan dat al hun problemen op moet lossen: hij wil meedoen aan zijn favoriete televisieshow Wie, Wat, Waar, Wanneer, én winnen natuurlijk, want dan krijgt hij veel geld. Gelukkig heeft Felix een merkwaardig stel hersens dat vol zit met rare feitjes. Maar zal het hem lukken om mee te doen? En kan hij zijn geheim bewaren? Want de leugens stapelen zich op."

Geschiedenis: De avant-gardisten, Sjeng Scheijen

Is onlangs verschenen

Daphne ter Bals van Boekhandel Douwes in Den Haag: "Rusland, oktober 1917. De bolsjewieken grijpen de macht. Rusland en de wereld zullen nooit meer hetzelfde zijn. Vijf maanden na de revolutie benoemen de nieuwe machthebbers nu wereldberoemde kunstenaars als Kazimir Malevitsj, Vasili Kandinsky, Vladimir Tatlin en Marc Chagall op hoge ambtelijke posten in het zojuist gevormde 'Volkscommissariaat van Verlichting'. Deze 'avant-gardisten' willen de straten en de pleinen, het onderwijs en uiteindelijk de mens zelf opnieuw vormgeven. De verbeelding aan de macht! Maar de bolsjewieken hebben eigenlijk geen idee wie die door hen aangestelde hemelbestormers en dromers zijn, en de kunstenaars zelf zijn politiek volkomen naïef. Al snel valt de coalitie tussen bolsjewieken en avant-gardisten uit elkaar... Sjeng Scheijen brengt de dramatische, soms hartverscheurende verhalen van deze kunstenaars weergaloos tot leven."

Thriller: Gouden kooi, Camilla Läckberg

Verschijnt op 26 april

Lisan Hoogendonk van Boekhandel Plukker in Schagen: "We hebben er even op moeten wachten, maar Camilla Läckberg is terug en hoe! Ze is natuurlijk bekend geworden door haar misdaadromans over het echtpaar Patrik Hedström en Erica Falk en daarmee uitgegroeid tot een van de bestverkopende Zweedse thrillerauteurs. Met haar nieuwste thriller slaat ze een heel andere weg in. Voor de buitenwereld zijn Faye en Jack een droompaar. Het lijkt erop dat Faye alles heeft wat ze zich maar kan wensen: de perfecte echtgenoot, een lieve dochter (Julienne) en een goedlopend bedrijf, een prachtig appartement in de meest chique wijk van Stockholm. Maar langzaam stort Fayes wereld in en ze voelt zich steeds meer gevangen in een gouden kooi. Als Jack haar verlaat, stort haar wereld in. Wanneer Jack en Julienne niet terugkomen van een boottochtje en er bloedsporen in het appartement gevonden worden, vallen de verdenkingen al snel op Jack: heeft hij Julienne vermoord?"

Kookboek: De bijbel van de Italiaanse keuken, Maud Moody, Nina Bogaerts en Leonardo Pacenti

Is onlangs verschenen

Jonah Freud van De Kookboekhandel in Amsterdam: "Dit boek is geschreven door Maud Moody van restaurant Toscanini, met hulp van Nina Bogaerts en Leonardo Pacenti. Dit is volgens mij het eerste complete boek over de Italiaanse keuken dat door Nederlanders is gemaakt. Maud is bijna pietluttig precies en heeft alle recepten tot in de puntjes getest en het zo opgeschreven dat iedereen de gerechten thuis ook kan maken. Er staan vooral klassieke Italiaanse gerechten in, met hier en daar een Toscanini-gerecht tussendoor. Toscanini staat wel bekend als het beste Italiaanse restaurant van Nederland, waar alle grote chefs van de wereld gaan eten als ze in Amsterdam zijn."

Non-fictie: Polderpolonaise, Merel Corduwener

Verwacht in april

Fien van Dorp van Scheltema in Amsterdam: "Wie en wat is Nederland? Hoeveel van onze 'nationale identiteit' is terug te zien in ons dagelijks leven? Het boek van Merel Corduwener trekt als een trein van provincie naar provincie en neemt ons mee op een illustratieve ontdekkingstocht door Nederland: door woonwijken, natuurgebieden en weilanden, langs voortuinen en campingbarbecues. Een frisse blik op dingen die wellicht heel normaal gevonden worden."

Fictie: Liefde, als dat het is, Marijke Schermer

Verschijnt in april

Lot Doutze van Boekhandel Over het water in Amsterdam: "Marijke Schermer is zo'n schrijversnaam die al een tijdje rondzingt. Haar vorige roman, Noodweer, stond op de shortlist van de ECI Literatuurprijs. In april verschijnt haar nieuwe roman: Liefde, als dat het is. In deze roman verkent Schermer de liefde binnen een gezin in verschillende vormen en levensfasen. Een moeder gaat weg bij een vader en hun puberende kinderen. Hoe ervaren deze vier personages de liefde?"