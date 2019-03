De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand heeft een verloren gewaand schilderij van Pablo Picasso, genaamd Buste de Femme, getraceerd en overgedragen aan een verzekeringsmaatschappij.

Dat meldt de Volkskrant dinsdag. Het schilderij uit 1938 werd in 1999 gestolen van het jacht van een Saoedi-Arabische sjeik in de haven van het Franse Antibes en was sindsdien spoorloos. Destijds vertegenwoordigde het schilderij een waarde van 4 miljoen euro. Op het schilderij is Picasso's minnares Dora Maar geportretteerd.

Volgens Brand heeft hij het schilderij opgespoord via "mensen met contacten in de onderwereld". Een Amerikaanse expert heeft de echtheid van het schilderij inmiddels vastgesteld. Ook het landelijke politieteam kunst- en antiekcriminaliteit is op de hoogte gebracht.

'Schilderij ingezet als onderpand in drugsdeals'

Brand zegt tegenover de krant dat hij in 2015 "via via" hoorde dat dit schilderij zich ergens in Nederland zou bevinden. Al sinds 2002 zou het werk in Nederlandse onderwereldkringen circuleren. Daar werd het volgens Brand ingezet als onderpand in drugs- en wapendeals.

Het schilderij zou in handen zijn van een zakenman die zich realiseerde dat het om een gestolen exemplaar ging en er vanaf wilde. "Als mensen eenmaal weten dat iets gestolen is, willen ze er vanaf. Naar de politie gaan durven ze niet, ze zijn bang voor diefstal of voor heling te worden opgepakt, terwijl ze er niks mee te maken hebben. En dan komen ze bij mij uit."

Het onderzoek naar de diefstal van het schilderij was al stopgezet en de zaak is inmiddels verjaard. De waarde van het kunstwerk wordt volgens Brand nu geschat op 25 miljoen euro.