Cabaretier Micha Wertheim staat met zijn nieuwe programma Voor alle duidelijkheid in de theaters. Hieronder volgt een recensieoverzicht van landelijke kranten.

NRC - 4 sterren

"In een meer dan twee uur durende voorstelling lanceert Wertheim ditmaal een spervuur van slimme grappen over het soort onderwerpen dat hij tot dusver voornamelijk uit de weg ging. Over tv-helden als Arjen Lubach en Yvon Jaspers. (…) Pas aan het eind van Voor alle duidelijkheid, strak geregisseerd door Gijsbert van der Wal, creëert Wertheim toch nog even een droste-effect door te verkondigen dat deze voorstelling helemaal nergens over gaat."

De Volkskrant - 5 sterren

"Micha Wertheim Voor alle duidelijkheid is een tot in het kleinste detail doordachte proeve van de spanningsboog, lang en duizelingwekkend. Maar op schijnbaar oeverloze momenten zoekende zijn, het even niet meer kunnen volgen, daar is kennelijk dus niks mis mee. En al die tijd knalt het spelplezier je vanaf het podium tegemoet."

Trouw - 5 sterren

"Wertheim ontregelt het publiek en heeft echt iets te melden. Daarmee heeft hij nog altijd een unieke positie binnen het Nederlandse cabaretlandschap. Zijn werk is extreem intellectualistisch, maar dat is nu net de kracht ervan. Voor alle duidelijkheid laat op onovertroffen wijze zien hoe nodig het is dat we over kunst en theater juist wél blijven nadenken."

Het Parool - geeft geen sterren

"Opvallend is dat Wertheim veel sympathieker overkomt dan voorheen. Hij lijkt hard te hebben gewerkt aan zijn van nature wat afstandelijke podiumpersoonlijkheid. Voor een voorstelling als deze was dat nodig. Hij heeft dit keer geen constructies om zich achter te verschuilen, geen rol te spelen. Hier is hij 'gewoon' een cabaretier die praat met zijn publiek en dat dik twee uur interessant moet houden. Dat gaat hem geweldig af."

