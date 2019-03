Jan Siebelink schreef met Jas van belofte het Boekenweekgeschenk van 2019. Wat vinden recensenten van het boek? NU.nl zet ze voor je op een rij.

Trouw - geeft geen sterren

"Je kunt Jas van belofte denk ik het beste lezen als een soort vrije improvisatie op de onderwerpen die Siebelink altijd hebben beziggehouden: de verleidelijke maatschappij, de neergang van het moderne onderwijs, fascinatie voor duistere erotiek, angst voor de dood en het eeuwig leven. Het is eigenlijk best aardig gedaan, al lijdt deze korte roman toch ook aan de bekende Siebelink-hebbelijkheid van te nadrukkelijke en overdreven beschrijvingen en dialogen."

Het Parool - geeft geen sterren

"Er wordt wel gezegd dat Jan Siebelink maar één verhaal heeft te vertellen, en dat dat verhaal veel autobiografische kenmerken heeft. Al in het ­eerste verhaal dat hij schreef, Witte ­chrysanten (opgenomen in zijn ­debuut Nachtschade uit 1975), zitten al zijn thema's: de bloemenkwekerij waar hij opgroeide, zijn godsdienstwaanzinnige vader en het onderwijs - Siebelink is oud-leraar Frans."



"Jas van belofte is een tam boek. Dat komt doordat Siebelink al zijn thema's in nog geen negentig pagina's heeft gepropt, waardoor eigenlijk niets ­helemaal uit de verf komt en het woord afgeraffeld opspeelt."

de Volkskrant - 3 sterren

"Van een grote verrassing kunnen we moeilijk spreken. Ook de stijl is soms erg rudimentair. Alsof Siebelink steeds op de rem gaat staan, bang dat zijn verhaal de hem toegestane lengte zou overschrijden. De redding van dit verhaal schuilt in de bijfiguren. Siebelink maakt een buiging voor zijn vrienden door hen herkenbaar te portretteren, net als het Amsterdamse literair café De Zwart, hier Het Wapen van Zwart genaamd."

NRC - 1 ster

"Jas van belofte is een soort making of van de succesroman Knielen op een bed violen van Siebelink. Hij grossiert in krukkige dialogen en bleke bewoordingen, het verhaal wankelt door een weinig dwingende structuur en opzichtige symboliek (die jas). Een plotlijntje met een gestorven baby wordt zo ook goedkoop effectbejag, in plaats van iets dat kan ontroeren."

