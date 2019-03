De musical van Disney's animatiefilm Frozen is vanaf 2020 ook in Europa te zien. De voorstelling wordt eerst in Londen opgevoerd en een jaar later in Hamburg, meldt Official London Theatre dinsdag.

De voorstelling zal in het najaar van 2020 in het recentelijk opgeknapte Theatre Royal Drury Lane in Londen te zien zijn. Daarnaast wordt de productie ook in Japan en Australië vertoond.

De musical Frozen was vanaf maart 2018 op Broadway in New York te zien en werd al na korte tijd genomineerd voor een Tony Award in de categorie Beste Musical.

De opvolger van de animatiefilm, waarin de twee zusjes Elsa en Anna de wereld moeten redden, zal in november dit jaar in de bioscopen verschijnen.