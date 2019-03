Ester Naomi Perquin is de auteur van het Boekenweekgedicht met de titel Moeder. Dat werd vrijdagavond bekendgemaakt in De Wereld Draait Door.

Het gedicht is zaterdag te lezen in Trouw, samen met een groot interview met Perquin.

Tijdens de Boekenweek met als thema De moeder de vrouw zal het Boekenweekgedicht als gratis ansichtkaart verkrijgbaar zijn in de boekhandel en bibliotheek.

De publicatie van het gedicht is een initiatief dat is ontstaan na gesprekken tussen het CPNB en de ondertekenaars van een open brief over het thema van de Boekenweek.

Bijna driehonderd schrijvers, dichters en uitgevers lieten afgelopen juni in een open brief in NRC hun ongenoegen blijken over CPNB, de organisator van de boekenweek. De ondertekenaars verweten de CPNB dat deze de genderongelijkheid in het literaire veld in stand hield, door alleen de vrouw met het moederschap te identificeren. Ook uitten zij kritiek op het feit dat het Boekenweekgeschenk en het Boekenweekessay geschreven zijn door mannen.

De dubbelzinnigheid van het moederschap

Perquin laat weten in haar gedicht de dubbelzinnigheid van het moederschap te hebben willen gieten, zoals de bescherming maar ook de beklemming. "Hoe moeders in je hoofd kruipen terwijl je je tegelijkertijd een leven lang afvraagt: wie was mijn moeder echt? In het gedicht Moeder zocht ik de warmte. Maar ook de afstand", aldus de dichter.

Perquin publiceerde zes dichtbundels. Voor haar poëzie ontving zij onder andere de Anna Blamanprijs en de VSB Poëzieprijs. De dichter schrijft columns voor De Groene Amsterdammer en was van 2017 tot 2019 Dichter des Vaderlands.

Poeziëserie in Trouw in aanloop naar de Boekenweek

Moeder is het laatste gedicht in de poëzieserie die door Trouw werd gepubliceerd in aanloop naar de Boekenweek. Neeltje Maria Min, Kira Wuck, Esther Jansma, Radna Fabias en Marieke Lucas Rijneveld maakten deel uit van deze serie en lieten zich inspireren door het thema.

De 84e editie van de Boekenweek vindt plaats van zaterdag 23 maart tot en met zondag 31 maart. Jan Siebelink schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk, Jas van belofte. Het Boekenweekessay, Mijn moeders strijd, is geschreven door Murat Isik.