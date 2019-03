Alicia Keys brengt op 5 november haar autobiografie uit. Het boek, dat de titel More Myself draagt, zal volgens The Hollywood Reporter door de uitgeverij van Oprah Winfrey uitgegeven worden.

More Myself zal onder meer gaan over Keys' jeugd in de New Yorkse wijk Hell's Kitchen in Manhattan, maar ook over de carrière van de zangeres.

Keys laat in een verklaring weten heel enthousiast te zijn, omdat ze haar levensverhaal in samenwerking met haar "zus, mentor en vriendin Oprah" mag delen. Winfrey laat op haar beurt weten vereerd te zijn de autobiografie van de zangeres uit te mogen brengen.

Keys scoorde onder andere hits met Fallin', No One, If I Ain't Got You, Girl on Fire, You Don't Know My Name, Empire State of Mind en A Woman's Worth.

De zangeres won vijftien Grammy's en verkocht tot nu toe wereldwijd 65 miljoen albums.