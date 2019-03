Hugh Jackman zal voor het eerst in zestien jaar weer een hoofdrol spelen in een Broadway-musical. De Wolverine-acteur is toegevoegd aan de cast van The Music Man, een productie waarvan hij al eerder deel uitmaakte.

De acteur speelt de rol van Harold Hill, een charismatische oplichter die zich in een kleine stad voordoet als de leider van een showkorps. Hij zegt dat het geld dat de band met de optredens ophaalt, wordt gebruikt voor uniformen en nieuwe instrumenten. Maar de oplichter heeft hier andere bedoelingen mee.

"De eerste musical waar ik in speelde, was het fenomenale The Music Man", vertelt de vijftigjarige Jackman over zijn nieuwste rol aan The Hollywood Reporter. "Het was in 1983 en ik speelde een van de vertegenwoordigers. Het openingsliedje kan ik me bijna nog helemaal herinneren. Dit was het moment dat de magie van het theater in mij werd opgewekt."

'Toen ik hierover werd gebeld, viel ik bijna neer'

In zijn verklaring vertelt Jackman, die vorig jaar nog te zien was in de musicalfilm The Greatest Showman en ook de hoofdrol speelde in de verfilming van Les Misérables, dat hij al heel lang van plan is om The Music Man terug naar Broadway te halen. "Toen ik hierover werd gebeld, viel ik bijna neer. Om dit nu eindelijk te kunnen doen, is ontzettend gaaf." The Music Man gaat in september 2020 in première.

Jackman maakte in 2003 zijn debuut op Broadway met de productie The Boy from Oz en kreeg hier een Tony Award voor. Sindsdien speelde hij nog in drie andere voorstellingen in het theaterdistrict.

Momenteel toert de acteur met zijn concertreeks The Man. The Music. The Show, waarmee hij op 17 mei ook Nederland aandoet.