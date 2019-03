Ilja Gort bracht onlangs zijn nieuwe roman De Druivenfluisteraar uit, waarin hij de lezer meeneemt op een roadtrip met een varken door Frankrijk en Italië. Een lokaal nieuwsbericht uit een Franse krant leidde bij de wijnmaker tot inspiratie voor het avontuurlijke verhaal.

"Het idee voor het verhaal ontstond op een terrasje in Zuid-Frankrijk", vertelt Gort in gesprek met NU.nl.

"Ik las daar de krant Nice-Matin en er stond een artikel op de voorpagina over een boer die een andere boer had doodgeschoten, omdat hij een truffel van hem had gestolen. Die dingen kosten soms wel 1.000 piek per stuk. Ik heb dat proces gevolgd. Wat bleek: er ontstond veel vaker ruzie om truffels, truffelvarkens en dat soort dingen. Ik vond dat zo heftig en zag er wel een verhaal in, in die 'truffelmaffia'."

Het verhaal van het boek draait om de Franse Janty, die gaat werken bij een wijnboer en daar een vriendschap sluit met een truffelvarken. Samen gaan ze op een roadtrip, beleven ze avonturen en raken ze daarbij ook verwikkeld in de Italiaanse 'truffelmaffia'.

'Mensen tetteren maar door'

Het achterliggende thema in De Druivenfluisteraar is communicatie. De nieuwe vormen van communicatie op sociale media waren voor Gort een aanleiding om de roman te schrijven. "Mensen tetteren maar door, maar niemand lijkt elkaar te verstaan. Het lijkt wel of ze alleen praten om hun eigen mening te verkondigen."

Iets wat totaal niet aansluit bij het hoofdpersonage Janty. "Hij zegt juist niks, want hij denkt: ik word toch niet begrepen. Later leert hij dat dit niet zo hoeft te zijn." Dat herkent de wijnboer en Gort over de Grens-presentator bij zichzelf: "Soms zit ik zo ver van de mening vandaan die ik hoor, dat ik maar niks zeg, want het komt toch niet aan."

Wijnmaker sparde met vriendin over boek

Gort heeft zo'n twee jaar gedaan over het schrijven van zijn nieuwe roman. "Dan ben ik natuurlijk niet de hele dag aan het schrijven, maar het verhaal zit wel constant in je hoofd. Soms werd ik 's nachts wakker en wist ik ineens hoe het verhaal verder moest gaan."

Ook met zijn vriendin sparde Gort regelmatig over het verhaal. "Dan zit het hoofdpersonage geboeid vast in een varkenshok en loop ik vast. Hoe krijg ik hem er weer uit? Dan ga ik even ouwehoeren met mijn vriendin, bijvoorbeeld tijdens het eten met een glaasje wijn. Zij heeft net een andere zienswijze dan ik, vrouwen zien het soms net wat scherper dan mannen. We hadden in elk geval elke avond een leuk gespreksonderwerp."

De wijnen die Gort maakt, zijn al veelvuldig in de prijzen gevallen. Maar hoe belangrijk vindt de wijnmaker het dat zijn boeken goed worden ontvangen? "Ik zou graag zeggen: niet, maar het is wel een beetje belangrijk. Het is toch fijn als mensen snappen dat het een leuk boek is. Maar de meeste waarde hecht ik aan de verhalen die mensen vertellen als ik bijvoorbeeld een boek signeer, dat ze vertellen ervan genoten te hebben. Dan weet ik dat ik het niet doe voor Jan met de korte lul."