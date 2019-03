De muziek van Britney Spears wordt gebruikt als muzikale omlijsting van een nieuwe musical, die mogelijk ook op Broadway te zien zal zijn. Het gaat om de productie Once Upon a One More Time, een musicalcomedy over prinsessen.

Het verhaal van de musical gaat over een boekenclub met bekende sprookjesprinsessen als leden, onder wie Sneeuwwitje, Assepoester en Doornroosje.

Het enige boek dat zij hebben en kunnen bespreken, is het sprookjesboek van de gebroeders Grimm, totdat zij van een goede fee een boek krijgen over feminisme. Door dit boek wordt hun leven op een onverwachte manier veranderd. Zo krijgt Assepoester te maken met een existentiële crisis.

Musicalproducent James L. Nederlander is de initiatiefnemer van de productie, schrijft The New York Times. Hij werkte eerder mee aan Broadway-producties als Hello, Dolly! en The Color Purple.

Het is nog niet bekend welke nummers van Spears worden gebruikt in Once Upon a One More Time. Wel is duidelijk dat er in totaal 23 liedjes van haar in de musical te horen zullen zijn. De musical zal in eerste instantie worden opgevoerd in Chicago, bij succes zal het stuk ook te zien zijn op Broadway in New York.

De zangeres heeft tientallen hits gescoord, waaronder Toxic en Baby Hit Me One More Time.