Na het Tropenmuseum wil ook het Rijksmuseum roofkunst retourneren naar landen van herkomst. Het museum gaat zelf op zoek naar de rechtmatige eigenaren.

Het Rijksmuseum gaat in gesprek met Sri Lanka en Indonesië, meldt Trouw. "Het is schandalig dat Nederland zich nu pas met teruggave van koloniaal erfgoed bezighoudt. We hadden het veel eerder moeten doen, daar is geen excuus voor", zegt directeur Taco Dibbits in de krant.

Indonesië kan bijvoorbeeld De diamant van Banjarmasin terugverwachten. De steen werd in de negentiende eeuw met geweld gestolen op Borneo. Sri Lanka maakt weer aanspraak op een kanon dat oorspronkelijk van de Sri Lankaanse koning Kandy was. Tijdens een militaire campagne in 1765 namen de Nederlanders het mee.

In totaal staat de herkomst van ongeveer duizend stukken van het Rijksmuseum ter discussie. Dat is een kwart van alle koloniale stukken in de collectie.

Meerdere musea 'voelen zich ongemakkelijk' over koloniale roofkunst

In oktober schreef NRC Next nog dat onder meer het Tropenmuseum overwoog koloniale roofkunst terug te geven.

Ook Museum Volkenkunde in Leiden, het Afrika Museum in Berg en Dal en het Wereldmuseum in Rotterdam zeiden dit te overwegen. Gezamenlijk worden deze musea ook wel het Nationaal Museum van Wereldculturen genoemd.

In gesprek met NRC Next zeiden de musea zich ongemakkelijk te voelen over de koloniale roofkunst in hun collectie. Het is niet duidelijk om hoeveel voorwerpen het gaat. "Maar er zijn zeker stukken die de vraag oproepen of we ons daar nog wel comfortabel bij voelen", zei Stijn Schoonderwoerd, directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen, destijds.