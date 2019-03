De in 2016 aangekondigde autobiografie over de Britse zanger Elton John komt in oktober uit. De artiest deelde op Twitter dat hij zijn levensverhaal "in zijn eigen woorden gaat vertellen".

"Mijn leven is tot dusver één grote achtbaanrit", vertelt de 71-jarige John over zijn aankomende boek.

"Ik ben niet snel geneigd tot nostalgie", liet John in 2016 weten toen de biografie werd aangekondigd. "Vaak word ik ervan beschuldigd me alleen bezig te houden met mijn volgende klus of project. Maar het verrast me hoe leuk ik het vind om mijn herinneringen op papier te zetten. Nu ik zo terugkijk, realiseer ik me wat voor gek leven ik heb geleid."

In mei 2019 volgt eerst Rocketman, de biografiefilm over de zanger. De film concentreert zich vooral op de jaren waarin John nog bij zijn echte naam Reginald Kenneth Dwight werd genoemd. Hij ging naar de beroemde Royal Academy of Music, waarna hij uitgroeide tot een hitmachine.

Ook Nederlandse Celine Schoenmaker te zien in film

De hoofdrol wordt gespeeld door de Britse acteur Taron Egerton. Andere grote rollen worden gespeeld door Jamie Bell en Bryce Dallas Howard en ook de Nederlandse musicalactrice Celinde Schoenmaker is te zien in Rocketman.

De film wordt gemaakt door Dexter Fletcher, de regisseur die eind 2018 de uiterst succesvolle Queen-film Bohemian Rhapsody afleverde. De producent is Matthew Vaughn, de man achter de Kingsman-successen, de sprookjesfilm Stardust en de X-Men-film First Class.