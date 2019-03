Freek Bartels en Marjolijn Touw zullen naast Simone Kleinsma te zien zijn in de musical Hello, Dolly!, die vanaf februari 2020 wordt gespeeld in de Nederlandse theaters.

"Hello, Dolly! heeft de echte Broadway-glamour, een van de redenen waarom ik zo van dit vak houd", zegt Bartels over zijn nieuwe musicalklus.

"Ik ga de rol van Cornelius spelen, een jongen die op zoek gaat naar zijn geluk in New York. Ik kijk er ontzettend naar uit om met Simone en Marjolijn in de grootste Nederlandse theaters te staan met deze grote voorstelling."

Touw zal diverse rollen vertolken in de musical, die volgens de actrice "al van jongs af aan op haar lijstje stond". De hoofdrol van koppelaarster Dolly Levi wordt gespeeld door Kleinsma.

Willeke Alberti had vorige keer hoofdrol

Hello Dolly! vertelt over Levi, die zichzelf heeft voorgenomen miljonair Horace Vandergelder voor zich te winnen. Zij doet dit terwijl de twee winkelbedienden van Vandergelder voor het eerst naar New York reizen om echte liefde te vinden.

In het theaterseizoen 2005-2006 werd Hello, Dolly! voor de laatste keer in Nederland opgevoerd, toen met Willeke Alberti in de hoofdrol. De musical was onlangs op Broadway een hit met Bette Midler in de titelrol.

De première is begin maart in het Oude Luxor Theater in Rotterdam.